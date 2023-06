Fold wrapen smart

Hvis du varmer tortillaen, blir den lettere å rulle. Legg fyllet på midten, pass på at du ikke tar på for mye. Fold først den ene siden inn til midten av fyllet og så den andre siden. Snu tortillaen, og rull den deretter fra den ene enden, slik at fyllet lukkes helt inn. Skjær over på midten med en skarp kniv, og spis.