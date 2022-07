Når sola skinner, vil vi ut og nyte godværet - gjerne med en piknik-kurv under armen.

Vi har derfor fylt ukas ukesmeny med sunne og gode retter, som er enkle å ta med på tur - enten utflukten går til stranda, skogen eller bare på et teppe i hagen eller parken.

I maypakka kan du for eksempel legge nydelige avokadosanwicher med kylling og pesto eller praktiske tunfiskbller med knaskegrønt, som lett kan spises med fingrene. Du får også oppskriften på en mettende pastasalat med grillet kylling, spisskål, bringebær og mandler. Her vil det være en god ide å ta med bringebærene i en egen skål, og så vente med å drysse dem over salaten til dere skal spise.

Ukas helgeoppskrift er de alltid populære pølsehornene, som til og med er superenkle å lage.

Ta med maten i en kjølebag, så holder den seg frisk. Er dere på langtur, kan selvsagt ikke kjølebagen holde maten kjølig hele dagen. Innstill deg derfor på at den maten som ikke spises, må kastes. Prøv å være realistisk med mengden, så unngår du matsvinn.

3 TIPS PÅ FARTA:

Pakk kjølebagen med frosne kjøleelementer i bunn og topp. Sørg for at de ikke er direkte i kontakt med matvarene, da kan de få frostskader.

Sørg for at matvarene du pakker ned er kalde.

Sett bagen så kjølig som mulig i skyggen eller i trekk, eventuelt med et fuktig håndkle over.

Hvis værgudene ikke er med oss eller du av andre grunner ikke skal ut på tur, så smaker ukas seks retter heldigvis like godt hjemme. Vel bekomme.