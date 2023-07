Det er nå de er både best og billigst. Melonene. Den runde frukten som melder om sommer inneholder masse væske, noe som gjør dem geniale som tørsteslukkere i årets varmeste måneder.

Meloner er ekstremt kalorifattige og inneholder mye mindre sukker enn andre eksotiske frukter som banan og ananas, noe som gjør dem til et supert alternativ til godteri og andre søtsaker. Og selv om opptil 95 prosent av melonens vekt utgjøres av vann, byr de saftige sakene samtidig på vitaminer, antioksidanter og mineraler.

Meloner kan spises hele dagen – skåret i terninger oppå yoghurt til frokost, som leskende snacks midt på dagen eller som en sunn dessert. Men de er også skikkelig gode i middagen på en varm sommerdag. Det gir vi flere eksempler på i ukas ukesmeny. Her serverer vi for eksempel en laksesalat med melon, rød grapefrukt og spinat og en svalende myntesuppe i selskap med melonbåter og parmaskinke. Sommerfavoritten over dem alle serverer vi fredag; en tomatsalat med vannmelon, jordbær og mozzarella. Den er en fryd for øyet og smaker fantastisk. Server den for eksempel til grillet kylling og et godt brød. .

Og desserten? Melonbåter er både enkelt og godt, men har du tid, kan du prøve vår herlige melonsorbet, som både kjøler, lesker og tilfredsstiller søtsuget for ganske få kalorier.

Vel bekomme!