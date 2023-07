Du knasker sikkert mange av dem som snack hver sommer, men har du prøvd å flette inn fersken og nektarin i middagen? Det har vi gjort for deg i ukas ukesmeny, der du får tre herlige retter med de søte og saftige fruktene.

Er det en tid på året du bør fylle handlekurven med fersken og nekariner, så er det akkurat nå. For de blir ikke bedre enn på sensommeren. Da smaker de intenst av sol og sødme. Uansett om du velger den lodne ferskenen eller den glatte nektarinen, får du et godt tilskudd av både fiber, kalium samt A- og C-vitaminer. Og ettersom vanninnholdet er på nesten 90 prosen, er fruktene også bra for væskebalansen.

I ukas ukesmeny får du hele tre middager med de gode steinfruktene. Hva sier du for eksempel en solgul ferskensuppe med reker og masse smak fra både karri, kokos og chili? Eller en bønnesalat med nektariner og spicy kjøttboller, som kan være klar på bare 20 minutter? Fredag serverer vi en av sommerens beste salater. Grillede fersken med blåbær, quinoa, feta og pinjekjerner - det er bare SÅ godt! Server salaten med et stykke grillet kylling. Er du ikke så glad i kjøtt kjøtt, beregner du 1 dl quinoa per person.

Vi snyter deg heller ikke for desserten - og denne kan du godt begynne å glede deg til. Luftige mandelmarengs servert med hylleblomstmarinerte nektariner, vaniljekrem og et dryss lakrispulver. Nam, sier vi bare …

Vel bekomme!