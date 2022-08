Vi håper du har hatt verdens beste ferie med masse is, pizza og alt som ellers hører til. Skulle det ha resultert i at buksene nå føles litt for små, kan du glede deg til denne ukas ukesmeny, der vi har byttet ut stivelse med herlige grønnsaker. En liten byttehandle, som sparer deg for masse kalorier og likevel smaker godt.

Vi er sikkert mange, som har lagt på oss et par kilo i løpet av sommerferien. Vil du raskt tilbake til vekta du hadde før ferien, er det lurt å kutte ned på stivelsesprodukter, som for eksempel pasta, brød, ris og poteter.

I stedet kan du øke inntaket av grønnsaker. De fyller godt opp i magen for ganske få kalorier. Og du trenger ikke droppe de velkjente rettene helt. Ofte er det enkelt å bytte ut en stivelseskilde med en grønnsak. Det gir vi deg en rekke eksempler på i ukas ukesmeny.

Her erstatter vi for eksempel risen til en klassisk Chicken Tikka Masala med finhakket blomkål, mens onsdagens pasta er byttet ut med strimlet squash og brødet i fredagens kyllingburger er lagd av brokkoli og egg.

Spiser du vanligvis brød til frokost, kan du fint spise et brokkoli-burgerbrød. En grønnsakbasert smoothie eller en porsjon skyr med bær og nøtter er også en god og kalorifattig start på dagen.

Selv helgedesserten har vi helt grønnsaker i. Det er nemlig en nydelig gulrotis med en frisk smak av ingefær. Vel bekomme!