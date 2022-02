Du har sikkert fått med deg at vi bør kutte ned på kjøttet for miljøets skyld. Og for helsa. Er du glad i kjøtt, kan det imidlertid være vanskelig å droppe, fordi det gjør retten saftig og gir kraft. Løsningen kan være å nøye seg med bare litt, og det er nettopp det vi gjør denne ukesmenyen. Du kommer til å bli mett likevel.

Når det skal spares på kjøttet, er bacon og parmaskinke gode valg, fordi de gir masse smak selv i små mengder. Dette trikset bruker vi flere ganger i ukesmenyen, for eksempel mandag, når vi drysser sprøstekt bacon over en nydelig brokkolisalat med epler og granateplekjerner.

Tirsdag lar vi noen chilistekte reker være topping på en herlig krydret thaisuppe. Og onsdag er det parmaskinkas tur, når den får lov til å være kronen på verket på en smakfull pastarett med tomatsaus. Er det barn med sarte smaksløkeri familien, er det lett å lage separate porsjoner med litt mindre chili.

Ukas vegetarrett er en flott salat med lilla spisskål, appelsin og avokado. Vi runder av uka med skikkelig gode brokkolipizzaer med topping av bl.a. grillet grønt, geitost og parmaskinke og serverer en sprø rødbetsalat til – ikke dårlig ….

Får du kanskje lyst på litt sjokolade i helgen? Hva sier du til en rampete, men sunn runde sjokoladeis med peanøttsmørsaus og smeltet sjokolade? Den er supergod, og vi lover - den har ikke et eneste gram kjøtt i seg ...

Vel bekomme!