Bindevevet består av fibrer og væske, og omslutter og forbinder muskler, indre organer og knokler.

Slik navnet antyder, er det bindevevet som holder kroppen sammen og for eksempel sikrer at det er forbindelse mellom muskler og knokler.

Du kan ikke strekke bindevevet slik at det blir lengre, men ved hjelp av tøyeøvelser og mye bevegelse kan du over tid påvirke vevet slik at det blir mer elastisk, blant annet fordi væskeflyten blir stimulert.

Kroppen liker et elastisk saftig og fuktig bindevev, ettersom det er en forutsetning for kroppens bevegelighet og velvære. Bindevevet – eller fasciaen som det også heter – kan sammenlignes med en tørr grein som ligger på bakken i skogen om høsten.

Som regel kan du knekke den uten store armbevegelser. Det er mye vanskeligere med en sterk og saftig grein om våren.

Akkurat som greiner kan bindevevet bli uttørket og sprøtt, blant annet fordi vi sitter (for) mye i løpet av dagen eller beveger oss for lite. Kroppen tilpasser seg nemlig hele tiden. Musklene blir kortere og bindevevet tørker ut, og det kan føre til alt fra stivhet til smerter.

Derfor har man de siste årene begynt å fokusere mer på bindevevets betydning ved behandling av smerter og skader.