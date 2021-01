Koronatrening: 5 øvelser til stuegulvet

Russisk vri

Denne roterende magebøyningen setter magemusklene på prøve, og er spesielt bra for de skrå magemusklene. Hvis øvelsen er for hard, kan du gjøre den med tåspissene i gulvet. Det viktigste er at du klarer å gjennomføre med rak rygg og god teknikk.

Slik gjør du øvelsen