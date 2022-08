Setecampen består av seks deler. I hver del får du to øvelser som styrker sete- og lårmuskler.

Øvelsene blir gradvis vanskeligere. Hvis du står på, kan du imidlertid glede deg over en fastere og mer velformet bak – og ikke minst sterkere sete- og lårmuskler, og det har du glede av hver eneste dag.

Vi anbefaler at du gjør programmet fire ganger per uke, men gjør det gjerne daglig hvis du har tid til det. Når du føler deg sterk nok og at du mestrer programmet, kan du gå videre til det neste i serien, som er mer utfordrende.

Her finner du alle de 6 programmene.