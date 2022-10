Det korte svaret er «ja». Du skal aldri få vondt i knærne når du gjør knebøy, og det er også en myte at knebøy øker risikoen for kneskader. En tysk studie fra 2013 som tok for seg over 164 vitenskapelige artikler om hvor mye knebøy belastet knærne, konkluderte med at øvelsen ikke økte risikoen for kneskader – forutsatt at den blir korrekt utført. Senere i denne artikkelen får du en utførlig guide om hvordan du kan perfeksjonere teknikken.

