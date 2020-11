Knebøyjulekalender – 24 knebøy i desember

16. desember – ørneknebøy

Stå med beina samlet og strake armer, slik at kroppen danner en T. Løft høyre bein inn over det venstre, slik at høyrebeinet nærmest snor seg rundt det venstre. Før høyre albue under den venstre foran kroppen, og prøv å presse håndflatene mot hverandre. Fokuser på å holde balansen, og gå så langt ned i en knebøy som du kommer. Bytt side etter 12 repetisjoner.

Bonus! Denne styrker også balansen og mobiliteten i skuldrene.