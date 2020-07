Test deg selv: Hvor sterk er du?

Planken utfordrer kroppskjernen – det vil si kjernemuskulaturen. Ligg på magen med tåspissene i underlaget og håndflatene plassert rett utenfor skuldrene. Se ned i underlaget, slik at hodet er i forlengelse av ryggen. Kom opp i en PLANKE på underarmene. Stram magen og hold kroppen i en rett linje.

Wall-sit tester beinstyrken. Sett deg i en WALL SIT ved å lene ryggen mot en vegg og bøye beina slik at lårene er vannrette og leggene loddrette. Armene skal henge ned.

Armhevinger, eller push-ups, måler styrken på overkroppen. Vi anbefaler at du gjør dem på knærne. Gjør ARMHEVINGER ved å legge deg på magen og plassere hendene i underlaget litt utenfor skuldrene. Strekk ut armene, og bøy dem igjen, slik at brystet er maksimalt 10 centimeter over gulvet.

Noter hvor lenge du holdt ut i planken og wall-sit, samt hvor mange armhevinger du klarte. Husk å gjøre øvelsene med god teknikk - og gjør gjerne en liten konkurranse ut av det.

Var du knallsterk?

Slet du likevel litt med armhevingene, så har vi et lite tips til deg. Bli med på vår treningsøkt, der du kan bli knallsterk på bare fire uker, og du trener bare å trene 24 minutter om gangen. Høres det ut som noe for deg, kan du lese mer her.

