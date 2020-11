Smidig og avslappet med yoga hjemme

Sliter du med stivhet og spenninger i kroppen? Eller trenger du masse ro og fokus på deg selv? Da kan det hende du bør trene yoga. Det har nemlig en avstressende og avspennende effekt.

I disse tider har mange av oss et behov for eller ønske om å trene hjemme. Det kan du også gjøre med yoga! Det krever bare at du har det rette yogautstyret og helst også et yogaprogram – særlig hvis du er nybegynner.

Dette får du med vår store yogapakke – som både inneholder yogautstyr, program og video, så det blir lett for deg å trene yoga hjemme.