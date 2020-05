Strikker er skånsomme ved skader

I utgangspunktet kan alle trene med strikker, siden det er lett å bruke dem og fordi du kan gjøre øvelsene uansett hvilken kroppstype du har.

Strikk-trening er en skånsom form for styrketrening for deg som sliter med en skade. Sener og ledd belastes nemlig ikke like mye som når du trener med tunge vektstenger og håndvekter.

Strikkene er f.eks. kjempefine hvis du har en skulderskade og må passe på at du ikke løfter for tungt.

Har du problemer med knærne, kan du fremdeles trene beina, bare du sørger for å plassere strikken over kneet et sted på lårene. Da belaster du ikke senene i kneet.

Har du lyst til å prøve? Sjekk tilbudet her: