Hvis målet er å bevege seg mer eller sove bedre, er en aktivitetsmåler med skritteller en av de beste investeringene du kan gjøre.

Undersøkelser viser at du bare ved å skaffe deg en skritteller begynner å bevege deg mer – opptil hele 1,5 km om dagen. Den lille måleren gjør helt enkelt at du går mer enn du pleier, fordi du hele tiden kan følge med på hvor mye du beveger deg og ser at hvert eneste skritt monner.

Aktivitetsmåler med rabatt!

Akkurat nå kan du få aktivitetsmåleren Active Fit Tracker med innebygd skritteller, søvn- og pulsmåler til en kanonpris sammen med et abonnement på I FORM.

Hvis du vil gjøre noe bra for helsa, er dette en genial investering. Du får ikke bare en aktivitetsmåler som der og da gjør deg mye mer motivert til å bli mer aktiv. Du får også fire nummer av Norges beste og flotteste helsemagasin med mengder av motiverende artikler og lettfattelig, anvendelig kunnskap skrevet av Nordens ledende helseeksperter.

Med I FORM i hånden og Active Fit Tracker rundt håndleddet øker sjansen for at du skal nå dine sunne mål radikalt. Ikke bli overrasket hvis du plutselig står og gjør knebøy mens eggene koker – eller melder deg helt frivillig til å gå tur med (nabo)hunden eller gå ut med søpla, fordi du ser at alt monner og bidrar til å gjøre deg sunnere og sterkere.