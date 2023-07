Fem populære treningsapper

Med den rette treningsappen er det nesten som å ha en personlig trener i lommen som motiverer, hjelper og holder oversikt over resultatene. Men hvilken app akkurat du bør laste ned, avhenger i høy grad av personlige behov og temperament.

Lær å løpe 5 km: Prøv I FORMs 5 km program med lydguide

Her har vi valgt ut fem av de beste treningsappene på markedet for både iPhone og Android. Det finnes apper for deg som vil følge med på løpeturene dine, få hjelp med styrketreningen, begynne å løpe eller gjøre yoga på stuegulvet.