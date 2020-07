Når du shopper løbesko, er det flere faktorer, som sørger for at du kommer hjem med et par sko som gir mange komfortable løpetimer i alt slags terreng.

Velg en kvinnemodell og bruk ellers følgende åtte råd:

Bruk en ekspert. Kjøp skoene et sted hvor det er en ekspert som kan veilede deg. Eksperten tar blant annet høyde for vekt, løpestil og underlaget du løper på, og kan velge den beste skoen for deg basert på det.

Kjøp skoene et sted hvor det er en ekspert som kan veilede deg. Eksperten tar blant annet høyde for vekt, løpestil og underlaget du løper på, og kan velge den beste skoen for deg basert på det.

Ta med de gamle skoene når du kjøper nye. De kan vise eksperten hvordan du løper, og for eksempel hvor du trenger ekstra støtte.

De kan vise eksperten hvordan du løper, og for eksempel hvor du trenger ekstra støtte.

Ta en ny løpetest. De moderne løpeskoene er svært spesialiserte, og passer ikke til alle fottyper. En test på tredemølla viser om du overpronerer (faller innover), supinerer (faller utover), om du har en nøytral fot eller om du er plattfot. Her kan eventuelt også skader bli avdekket.

Hvilke løpesko du løper i, har stor betydning for løpingen. Derfor har vi samlet alt du trenger å vite før du kjøper løpesko.

Ikke bare kjøp samme modell som sist. Det skjer en konstant utvikling av de forskjellige modellene, og derfor kan en ny versjon av den samme løpeskoen ha endret seg så mye at det ikke lenger er den skoen som er best for deg.

Det skjer en konstant utvikling av de forskjellige modellene, og derfor kan en ny versjon av den samme løpeskoen ha endret seg så mye at det ikke lenger er den skoen som er best for deg.

Ikke se på prisen. Det høres kanskje arrogant ut, men hvis du velger en sko basert på prisen og skoen er feil, må du ut og kjøpe nye. Og da bruker du enda mer penger.

Det høres kanskje arrogant ut, men hvis du velger en sko basert på prisen og skoen er feil, må du ut og kjøpe nye. Og da bruker du enda mer penger. Ikke kjøp sko med øynene. Alt for mange kvinner kjøper løpesko ut fra hvilke de synes ser bra ut. Fargen og utseende bør imidlertid ikke ha noen betydning for hvilke sko du kjøper.

Alt for mange kvinner kjøper løpesko ut fra hvilke de synes ser bra ut. Fargen og utseende bør imidlertid ikke ha noen betydning for hvilke sko du kjøper.

Prøv sko om ettermiddagen, når føttene er størst og derfor fyller mest i skoen, Kjøp dessuten store nok sko. En klassisk "kvinnefeil" er å kjøpe løpesko som er for små. Løpeskoene skal være cirka et nummer for store.

når føttene er størst og derfor fyller mest i skoen, Kjøp dessuten store nok sko. En klassisk "kvinnefeil" er å kjøpe løpesko som er for små. Løpeskoene skal være cirka et nummer for store.

Kjøp mer enn et par sko, hvis du løper på forskjellige typer underlag som landevei og terreng. Eller hvis du kombinerer lange turer med svært raske og korte konkurranseløp.

LES OGSÅ: Guide til treningssko – test og tips