Guide: Velg riktig sports-bh

Slik bør en sports-bh være

Den beste sports-bh-en er faktisk den du ikke merker at du har på deg. Den skal støtte brystene uten å stramme - selv når du tar høye kneløft og raske intervaller.

4 krav til en sports-bh

Brede, polstrede stropper. Smale stropper har en tendens til å gnage seg ned i skuldrene under lange treningsøkter. Justeringsmuligheter. Bh-en skal optimalt kunne justeres i både skulderstropper og omkrets. Adskilte skåler. Det er en fordel med adskilte skåler slik at brystene ikke kommer borti hverandre under trening. Det gir bedre støtte, og du unngår svette i kløften. Pustende materiale. Stoffet bør la huden puste og skal transportere svetten vekk fra huden.

Har du en stor barm: For deg er det ekstra viktig at bh-en kan åpnes helt og ikke er en av de modellene som skal trekkes over hodet. Det er ikke noe særlig å stå i et prøverom og bakse med å få en stram sports-bh ned over de store brystene.

Brede stropper er ekstra viktig for en stor barm, slik at du unngår stroppemerker i skuldrene.

Har du en liten barm: For deg kan det være fint med formstøpte skåler eller litt ekstra fylde framfor en sports-bh som gjør den lille barmen din ekstra flat.

Ønsker du stor bevegelsesfrihet, kan du se etter en modell med bryterrygg, og en bred strikk under barmen gir god støtte og føles behagelig for de fleste. Ligger du mye på ryggen når du trener, for eksempel ved yoga eller pilates, bør du unngå en sports-bh med hemper bakpå da disse kan være irriterende når du ligger.