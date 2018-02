Under selve flyturen er du sikkert opptatt av selv de minste tegn på at det kommer til å skje en ulykke. Du analyserer kroppsspråket til kabinpersonalet og lytter til motorduren, og foretrekker sikkert en plass ved nødutgangen. Det kalles sikkerhetsatferd, og den bør du venne deg av med. Ganske enkelt fordi den verken gjør noe fra eller til for den minimale risikoen som er forbundet med det å fly, og fordi den gjør deg reddere.

Les en bok eller konsentrer deg om serveringen for å tenke på noe annet. Du blir mindre redd når du håndterer frykten i stedet for å tenke på det verst tenkelige scenariet.

Fobi-scenario 2 - Du er redd for et bestemt dyr

Eksperten: utsett deg for det du er redd for

Når angsten for et bestemt dyr er blitt så stor at du føler at du må undersøke et rom før du klarer å slappe av, er det på tide å endre strategi. I stedet for å unngå faren skal du trinn for trinn nærme deg den situasjonen du er redd for. Det er bare på denne måten du kan korrigere din oppfatning av hva du er redd for.

Allier deg med en venninne som kan hjelpe deg med tilvenningsprosessen. Det må være en du virkelig stoler på og som respekterer grensene dine. Hun skal med mikroskopiske skritt hjelpe deg med å nærme deg det dyret du er redd for, slik at du innser at du kan føle deg trygg i situasjonen. Hvis det er for eksempel edderkopper du er redd for, skal hun finne tre edderkopper av forskjellig størrelse som hun viser deg. Først på avstand, så nærmere, og til slutt skal du få dem i hånden. Denne prosessen bør skje over et par dager, slik at du får tid til å bli tilstrekkelig trygg hver gang – til angsten er blitt mindre.

Dersom fobien stikker veldig dypt, kan det være nødvendig å teste dine verste forestillinger i praksis. Er du sikker på at en edderkopp vil krabbe mot deg, så sett den på gulvet, så vil du trolig se at den går motsatt vei. Er du redd for at den skal bite deg hvis du tar på den, så gjør det. Da ser du at den krøller seg sammen.