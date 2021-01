Thailand er mer enn vakre strender, krystallklart vann og et intenst natteliv. Landet er også kjent som et av verdens ledende reisemål for spaopphold og et utmerket valg for deg som søker indre harmoni. Hva med SUP-yoga i solnedgangen eller et meditasjonssenter i et buddhistisk skogskloster?

Normalt sett – når koronaviruset ikke herjer – besøker hundretusenvis av reisende hvert år Thailand for å bli tatt vare på, slappe av og finne indre ro. Det populære reisemålet er kjent som et av de største helsereisemålene, og her finner du et bredt utvalg av opplevelser. Tjenestenivået er dessuten både vennlig og på et høyt nivå.

Landet har klart koronapandemien veldig bra, og har nå forberedt seg grundig på å by turister velkommen igjen etter covid-19 på en god og trygg måte. En ny sertifisering skal vise hvilke hoteller, spa, restauranter med mer som oppfyller kravene til hygiene og renslighet.

Så mens du venter på at verden åpner opp og igjen blir et sikkert sted å reise rundt i, kan du jo forberede din neste egenpleiereise. Hva skal du velge og hvor i landet skal du dra? Det avhenger helt av hva du er ute etter. Er du mest interessert i avslappende spabehandlinger, yoga og meditasjon - så kommer det litt inspirasjon her.