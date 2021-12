La oss ta et eksempel: Vi forestiller oss at du ønsker å gå ned 5 kg på litt over en måned. Vi tar utgangspunkt i at du er 45 år, veier 75 kg og har en stillesittende jobb, men er ganske aktiv i fritida.

Ifølge kalorikalkulatoren skal du ha cirka 1400 kcal om dagen, og du skal derfor velge vår matplan till 1300-1400 kcal og følge den i 5 uker for å nå målet ditt.

Velger du å gå ned de 5 kikoene litt langsommere og strekke vekttapet over 7 uker i stedet for 5, kan du velge matplanen 1600-1700 kcal, som gir rom for både mellommåltid og frikort. Det er lett å tenke at vekttapet må gå fort, men i praksis er det ofte en fordel å smøre seg med litt tålmodighet. Men dette er uansett helt opp til deg.