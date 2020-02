Hva betyr en høy BMI for helsa?

En høy BMI (over 25) vil som regel bety at fettprosenten er for høy. En moderat overvekt (BMI 25-30) er som regel relativt harmløs hvis du ellers lever sunt. Det vil si at du får cirka en halvtimes mosjon daglig, spiser sunt og etter de offisielle kostanbefalingene, er forsiktig med alkohol og ikke røyker.

Hvis BMI-tallet er over 30 (= kraftig overvekt / fedme) øker risikoen for en lang rekke livsstilssykdommer drastisk. Det gjelder for eksempel type 2-diabetes, gallestein, urinsyregikt, leddgikt og flere former for kreft. Generelt øker risikoen for disse sykdommene desto høyere BMI du har og jo lenger du har vært overvektig.

Skyldes det høye BMI-tallet andre ting enn en svært høu fettprosent, for eksempel at du har begynt å trene styrke og har fått stor muskelmasse, så er det ikke skadelig for helsa (se ulemper ved BMI).

LES OGSÅ: Hva er en normal fettprosent for kvinner og menn? Sjekk her!