Hvor mye protein om dagen?

Helsemyndighetene anbefaler at du får i deg mellom 0,8-1,5 gram protein per kilo kroppsvekt daglig. Det er den mengden du trenger for å bevare muskelmasse og sørge for oppbygging av kroppens strukturer.

Proteininnholdet er imidlertid forskjellig fra person til person - og spesielt avhengig av aktivitetsnivået ditt.

Jo mer du trener, jo mer protein trenger du, slik at kroppen kan restituere etter trening og bygge opp det nedbrutte muskelvevet igjen.

Har du lyst til å gå ned i vekt, kan det også være relevant å spise mer protein. Protein holder deg nemlig mett lenge ved å forlenge opptaket av maten. Samtidig bruker kroppen mer energi (=kalorier) på å fordøye proten enn den gjør på å fordøye karbohydrater og fett.