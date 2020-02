Hvordan regner vi ut ditt kaloribehov med I FORMs kalorikalkulator?

I FORMs kalorikalkulator tar utgangspunkt i de offisielle beregningsmodellene, som er definert i de nordiske næringsanbefalingene.

Her har forskere lagd vitenskapelige målinger av en svært stor gruppe forskjellige menneskers hvilkestoffskifte. Basert på disse målingene har forskerne lagd en rekke formler for å regne ut vårt gjennomsnittlige kaloribehov - ut fra alder, kjønn og vekt.

De har også målt hvordan folks kaloribehov øker når de er fysisk aktive. Dette har ersultert i en rekke såkalte PAL-faktorer. En PAL-faktor er et tall som man ganger hvilekaloribehovet med for å regne ut det samlede kaloribehovet.

Hvis du for eksempel har en stillesittende jobb, men er ganske aktiv i fritiden, ganger vi hvilekaloribehovet med PAL-faktor på cirka 1,6 for å få ditt reelle kaloribehov.

Begge elementene i vår kaloriberegner (altså hvilekaloribehov og PAL-faktorer) er gjennomsnittstall. Ettersom ingen mennesker er like, vil kanskje ikke det kaloribehovet vvi regner ut passe 100 prosent for deg - men det er et ganske godt forslag.

I likhed med alle andre beregningsmodeller er det mange ting som kan påvirke ditt faktiske kaloriforbruk. Kroppssammensetningen din er i denne forbindelsen helt avgjørende. Personer med større eller mindre muskelmasse enn normalen, vil få utregnet et mindre eller større kaloribehov enn de faktisk har. Fem ekstra kilo muskler i stedet for fett, øker dermed ditt faktiske kaloribehov med omtrent 50 kcal per døgn. En tilsvarende mindre muskelmasse enn gjennomsnittet, vil gi et tilsvarende lavere kaloriforbruk.

En annen faktor som påvirker resultatets nøyaktighet, er ditt fysiske aktivitetsnivå. I kalkulatoren kan du velge mellom forskjellige aktivitetsnivåer - både på jobb og i fritiden. Men det viser jo ikke helt nøyaktig hvor mye du egentlig har beveget deg. Og selv små forskjeller for eksempel om du sitter i sofaen og ser på Netflix hele kvelden eller om du går rundt og rydder, vasker osv utgjør en ganske betraktelig forskjell når totalen i løpet av dagen skal leggens sammen.

Derfor er det viktigat alle kaloriberegninger, også I FORMs, betraktes som en rettesnor – ikke en en endelig sannhet.