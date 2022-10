Fire enkle trinn som gir naturlig og effektiv pleie av huden din

De fleste av oss drømmer om en sunn og vakker hud med mye glød, men samtidig er vi også blitt mer bevisste på hva hudpleieproduktene våre faktisk inneholder. Hvis du er på utkikk etter enkle og økologiske naturprodukter til ansiktet og kroppen, bør du lese videre. Her beskriver vi nemlig en effektiv hudpleie i fire enkle trinn.

Nå gjelder det å gi huden masse fuktighet slik at den blir myk og glatt. Rose Day Cream fra Dr. Hauschka er full av naturlige ingredienser, som alle har sine gode egenskaper. Roseblomster og villnype balanserer huden, sheasmør og avokadoolje tilfører fuktighet, og ekstrakter fra legestokkrose og smørbukk lindrer rødhet og styrker huden.

Trinn 3: Få en strålende frisk glød

Hvis du ønsker å bevare hudens solkyssede look fra i sommer, er Translucent Bronzing Tint ideell. Du kan enten blande et par dråper i dagkremen eller påføre den flytende bronzeren etter at du har fuktet huden. Produktet inneholder blant annet olivenolje og nærende ekstrakt fra rundbelg og trollhassel, som får det til å smelte sammen med hudens farge til en flott og naturlig hudtone.