Sov deg i bedre form med disse tipsene!

For å oppnå gode resultater av treningen, og for at kroppen og hodet skal fungere optimalt, er det viktig med nok søvn. Søvn er essensielt for at kroppen skal restituere, noe som er avgjørende for prestasjonen. De fleste har behov for 1-3 treningsfrie dager per uke, spesielt hvis man ønsker å bygge muskler. Dersom målet er å gå ned i vekt bør man etterstrebe å være i fysisk aktivitet hver dag, men legge inn noen lettere aktiviteter mellom de tyngste øktene, slik at kroppen får nok hvile.

Studier viser at voksne trenger mellom 7 og 9 timers uavbrutt søvn hver natt for å kunne fungere optimalt i hverdagen. Mens vi sover puster vi roligere og både puls og blodtrykk synker, noe som gir kroppen en pause til å gjenoppbygge kropp og hjerne. Produksjonen av testosteron og veksthormoner - som bidrar til muskelbygging og generell restitusjon - øker, mens ved søvnunderskudd får kroppen en økning av kortisol, som har en muskelnedbrytende effekt. Det er også forsket på at perioder med lite søvn øker inflammasjon i kroppen, og at kroppslige smerter forverres.

Dessverre er det et faktum at en stor del av landets befolkning sliter med dårlig søvnkvalitet og/eller innsovningsproblemer.