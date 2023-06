Bli klar til sommeren med disse kosttilskuddene

Her er produktene som blant annet kan hjelpe deg med å redusere jetlag, forberede huden for solen og kjøle den ned etterpå!

Det blir ikke bedre. Sommeren er på vei, sommerferien er rett rundt hjørnet, og badetøyet er klart til å brukes. Men med sommerferien kan solbrenthet, jetlag og ubehag også følge med … Heldigvis finnes det en rekke produkter som kan bidra til å pleie dette. Her har vi samlet fem produkter fra behealthy.no, hvor alle kan hjelpe deg gjennom sommeren! Bio Life Betakaroten Få en gylden hud og beskytt den samtidig med Bio Life Betakaroten. Dette produktet kan ikke bare gi huden din en gylden sommerglød, men det kan faktisk også bidra til å beskytte den mot solen, noe huden din uten tvil vil sette pris på i sommerperioden. Produktet inneholder antioksidantene vitamin E og C som beskytter mot oksidativt stress, for eksempel ved soling.

Plant Aloe Vera Gel Når du er ferdig med å sole deg, kan du med fordel smøre huden med et Aloe Vera produkt som Aloe Vera Gel fra Plant Aloe. Produktet er basert på en økologisk og ren gel av høy kvalitet. Den fuktighetsgivende gelen demper rødhet, kjøler ned huden og er et naturlig produkt mot solbrenthet, insektstikk, rødhet og generell hudirritasjon.

Supravit Melatonia Når vi er ute og reiser og befinner oss på et nytt sted, kan det være vanskelig å sovne – spesielt hvis du også sliter med jetlag. Men da kan et produkt som Supravit Melatonia hjelpe deg, da det er et tilskudd med melatonin, L-tryptofan og vitamin B6. Melatonin kan hjelpe deg med å få en kortere innsovningstid og redusere jetlag på reisen.

Bio Life Bio-dophilus Og nå til kosttilskuddet som er en klassiker. Bio Life Bio-dophilus. Aktive melkesyrebakterier for tarmen. Bio-dophilus tilfører minimum åtte milliarder bakterier per kapsel. Melkesyrebakterier produserer melkesyre og skaper et godt miljø i tarmen. Det er ikke uten grunn at produktet har vært Bio Life sin bestselger i mer enn 30 år.

Marcus Rohrer Spirulina Solen er hard for både huden og håret, og hvis du leter etter et kosttilskudd som kan være godt for hud, hår og negler – kan Spirulina være noe for deg. Produktet Marcus Rohrer Spirulina er rik på antioksidanter, vitaminer og mineraler. Det inneholder blant annet betakaroten som omdannes til vitamin A og bidrar til ung og sunn hud.