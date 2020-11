- Dette er den beste dusjoljen jeg har testet!

Inneholder superingrediensen havre

A-Derma Exomega Control dusjolje er et godt alternativ til såpe for å unngå at du vasker ut naturlige fettstoffer i huden. Oljen inneholder en patentert Rhealba® havrekimekstrakt som rengjør huden på en ekstra skånsom måte, behandler, og etterlater en beskyttende hinne på huden. 91 prosent av ingrediensene er av naturlig opprinnelse, og dusjoljen egner seg både til barn og voksne med tørr, irritert hud med tendens til atopi.

Rhealba® havren dyrkes økologisk syd i Frankrike og høstes før protein-produksjonen utvikles, og er derfor fri for sporbare proteiner og gir ingen form for allergier (glutenallergi etc.). Det er klinisk dokumentert at de aktive stoffene fra Rhealba® havren har en gunstig virkning på sart, tørr, irritert hud med tendens til atopi.

Til forskjell fra mange såper er dusjolje tilpasset hudens pH på (5,5), noe som er med på å både bygge opp fuktighetsbalansen i huden og styrke hudbarrieren. Ved bruk av denne dusjoljen har du dermed et mindre behov for å bruke fuktighetskrem etterpå.

Slik bruker du dusjoljen

Masser oljen forsiktig på våt hud. Da gjør du huden mykere og beroliger den. Dusjoljen egner seg både til barn og voksne med tørr og irritert hud. Oljen svir ikke hvis du får den i øynene.