Klassisk, med bobler eller med innebygd massasje? Finn det rette badekaret for deg

Når du skal velge badekar, er det viktig at du allerede i en tidlig fase tenker over hvordan du vil bruke det. Vil du kunne stå og dusje i badekaret, eller vil du bare kunne ligge i det? Utvalget av badekar er enormt. Populære baderom har en harmonisk atmosfære og inngir spafølelse. Innredningen kan for eksempel gå i messing, kobber, varme naturtoner og dype farger. Tenk på at badekaret skal harmonere med den øvrige innredningen på badet for at helheten skal bli pen. Valg av kar hører dermed sammen med hvordan du velger å innrede badet.