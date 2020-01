Nytt år, ny kropp, ny hud

Annema Refsnes driver til daglig AMR Fitness Studio på Skøyen i Oslo. Der spesialiserer hun seg på korte, intensive treningsøkter, trening av gravide både under og etter svangerskapet, og trening med kettlebells. På kundelisten hennes finner du blant andre Tone Damli, Line Langmo, Lise Karlsnes og Anne Rimmen.

Hennes stjerneoppskrift består av å trene de store muskelgruppene som ben, rumpe, rygg og bryst minst to ganger i uken, i tillegg til å bli andpusten én gang per dag, samt trene kondisjon minst én gang i uken. Akkurat som trening styrker kroppen over tid, gjør skreddersydde produkter det samme for huden din, slik at den kan prestere på best mulig måte. Annema selv sverger til produktene fra ZO Skin Health.