Spill tennis og lev 10 år lenger

En rekke danske forskere har undersøkt hvilken mosjonsform som er best hvis du ønsker å forlenge levetiden. Og resultatet er klokkerklart, men overraskende. Tennisspillere lever nesten 10 år mer enn dem som sitter i ro og ikke trener.

De oppsiktsvekkende resultatene stammer fra Østerbroundersøgelsen, som er en befolkningsundersøkelse som i flere år følger utviklingen av hjerte- og karsykdommer i forhold til kjente og nye risikofaktorer som eksempelvis manglende mosjon, overvekt og forhøyet blodtrykk.





Det sosiale aspektet spiller en avgjørende rolle

Hvis du har vanskelig for å se deg selv hoppe rundt på en tennisbane, så er det andre ting du kan gjøre for å øke sjansen for flere leveår. Undersøkelsen viser nemlig at det sosiale aspektet spiller en betydelig rolle for helsa.

Det ses, ifølge undersøkelsen, tydelig på fitnessutøvere som "bare" lever halvannet år mer enn stillesittende mennesker. Så selv om du får ømme muskler og svette i panna når du løfter tung på senteret, bidrar det altså ikke nevneverdig på levealderen. I hvert fall ikke hvis du trener alene og uten å snakke med andre, som de fleste jo gjør

Går du for å sette 100 lys på bursdagskaka, kan det hende du bør finne en annen mosjonsform enn treningssenteret. Blir du ikke tennisspiller, så kan følgende treningsformer også forlenge livet markant:





Badminton: 6,2 år

Fotball: 4,7 år

Sykling: 3,7 år l

Svømming: 3,4 år

Jogging: 3,2 år

Turn: 3,1 år

Resultatene av undersøkelsen bekrefter at det ikke er hva du trener som er avgjørende, men at du gjør det i selskap med andre. Så dra med deg kjæresten eller venninnen og kom deg av gårde.





Det er viktig å understreke at undersøkelsen ikke tar høyde for hvilke mennesketyper som driver med de ulike treningsformene. Dette kan selvsagt på virke resultatet.