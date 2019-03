Fra Michelin-mat til gatemat: Spis dere gjennom Singapore

Har du fått smak for Singapore?

Er du fristet av Singapore og alle øststatens kulinariske opplevelser, så book et fly og kom deg avsted! Det er både enkelt og praktisk å reise til Singapore, og med Singapore Airlines kan du utvide ditt kulinariske eventyr til også å foregå til og fra destinasjonen. Det er nemlig flyselskapets mål at du skal spise et deilig måltid uansett om du sitter på en Singaporenask restaurant eller i ditt komfortable flysetet høyt i luften. Om bord er det rikt med muligheter for deilig mat langt over tradisjonell flystandard, og maten er testet av et smakspanel, så du er sikret optimal smak selv under kabintrykk og høye høyder. Flyr du med suits, førsteklasse eller business kan du til og med bestille din egen gourmetmat til reisen både til og fra ferien blant et bredt utvalg av måltider utvalgt av Michelin-kokker med "Bokk the Cook". Dere kan fly direkte fra København til Singapore med et prisvinnende flyselskap på bare 12 timer, og fra Oslo og Stockholm med korte mellomlandinger.

Kilde: Visitsingapore.com, Singaporeair.com