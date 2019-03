Treningsfrue: Dette har gitt meg så fin hud!

Camilla Aastorp Andersen (38) er personlig trener og driver bloggen treningsfrue.no. Hun har en stor lidenskap for helse og trening, men de siste årene har hun også utviklet en interesse for hudpleie.





- Jeg blir jo ikke akkurat yngre. Når jeg ser på mamma, krysser jeg fingrene for at jeg har arvet hennes gode gener, sier Camilla.



Til tross for en lovende genetikk innser Camilla at hun må ta godt vare på huden for at den skal se bra ut så lenge som mulig. I tillegg til å investere i gode kremer og behandlinger, ser hun viktigheten av å pleie huden innenfra for å få det beste resultatet.

- Det er ikke noe feil med smilerynker, men jeg vil helst unngå å få rynker som gjør at jeg ser trøtt og sliten ut.