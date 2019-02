7 tips til kulturelle opplevelser i Singapore

2. Kunst fra Singapore

Opplev Singapores nyeste tilskudd innen kunstmuseum og besøk National Gallery Singapore. Her finner man alt man kan ønske seg av moderne kunst fra Singapore og sørøst Asia. Museet huser mer enn 8000 kunstverk fra Singapores nasjonale samling, og har som mål å sørge for at besøkende ikke bare blir bergtatt av estetikken, men også får en fornemmelse av den rike historien og arven kunsten representerer. Utover kunsten er museet dessuten en severdig bygning med flotte arkitektoniske detaljer og mye lys. Setter man pris på moderne kunst og estetikk så er et besøk her et must.