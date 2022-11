5 fantastiske fordeler ved å være høy

Alle foreldre vet at små barn blir fortere trøtte på tur. Forskning viser at det samme gjelder for lave mennesker. Jo høyere du er, jo mer energi sparer du nemlig når du går og løper, ettersom du tar lengre skritt. Rent energimessig koster et skritt like mye enten du er høy eller lav, men lave mennesker må ta flere skritt for å tilbakelegge samme distanse, og derfor blir de ganske enkelt fortere trøtte.