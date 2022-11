Angrepene er rettet mot isoleringen av nervecellene, som beskytter cellene. Denne isoleringen består av et fettlag, en såkalt myelinskjede, og når det blir skadet, fungerer ikke lenger nerven optimalt. Resultatet er at hjernen og ryggmargen kommuniserer dårligere med resten av kroppen, og det kan spesielt gå ut over evnen til å gå.