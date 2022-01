BESTEM DEG. Først må du bestemme deg for at du fortjener litt tid for deg selv – helst hver dag.

DROPP SKYLDFØLELSEN. Egentid er ikke egoisme, men tvert imot en investering i god helse og gode relasjoner.

STILL SPØRSMÅL. Hva skal du bruke egentiden til? Hvis du hadde et kvarter, en halvtime, en ettermiddag eller en hel uke du kunne bruke på deg selv, hva ville du helst ha brukt tiden til? Skriv en liste, og prioriter gjerne.

FINN TID. Få oversikt over tidstyvene i livet ditt. Skriv ned alt du gjør for hvert kvarter i minst to døgn. Alt skal med. Del inn gjøremålene i kategorier som «meg», «familie», jobb» og så videre. Se kritisk på tallene. Hva bør endres til fordel for noe bedre?

SI NEI. Prøv å si «nei». Øv deg på å bruke det lille ordet til ting du bare gjør fordi du synes at du bør.

INFORMER FAMILIEN. Fortell familien om prosjektet ditt, og forbered dem på at de kanskje kommer til å få noen flere plikter, og at det godt kan hende at du ikke blir med på besøk til svigerfamilien hver eneste gang i framtiden. I stedet kan de trolig se fram til å få en gladere mamma og partner med mer overskudd.

LEGG DET INN I KALENDEREN. Legg inn alle egentidavtalene i både din egen og familiens kalender, slik at alle ser at du er opptatt med noe viktig