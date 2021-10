START med å finne en hypnotisør som har en relevant helsesfaglig utdannelse, f.eks. en, som er medlem av Norsk forbund for klinisk hypnose, NFKH. Tillit er viktig ved hypnose – du skal føle deg trygg og ivaretatt.

UNDER HYPNOSE vil behandleren be deg om å se for deg den situasjonen du er redd for, som å ta heisen. Deretter vil han eller hun lære deg å «slå av» de ubehagelige følelsene ved hjelp av små fysiske teknikker som å presse sammen pekefingeren og tommelen samtidig.

NESTE SKRITT er eksponering, der du utsetter deg selv for det du er redd for – eventuelt sammen med terapeuten. Har du heisfobi, tar dere heisen, og når du kjenner den ubehagelige følelsen, bruker du den teknikken du lærte under hypnosen til å «slå av» frykten