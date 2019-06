10 tips som effektiviserer legetimen

Det er lurt å forberede seg ...

… enten besøket handler om lus, abort, kjønnssykdom eller bare en helt vanlig halsbetennelse. Mange søker litt på nettet før de går til legen, og det er helt greit. Kanskje du allerede da gjør deg noen tanker om hva som er galt, og da kan legen veilede deg videre. Tenk også gjennom hva som er relevant å nevne om de symptomene du har, og ta gjerne notater så du får med alt.

Hvis du vil komme inn til riktig tid ...

… har du også selv et ansvar for å komme både i tide og til saken. Uansett hvor punktlig du er, kan du være uheldig og bli forsinket. Men det kan kanskje hjelpe litt å vite at årsaken kanskje er at den som var hos legen før deg plutselig brøt sammen eller hadde et akutt behov for hjelp.

Hvis det er viktig for deg ...

… er det også viktig for legen. Husk at ingenting er for ubetydelig. Det er ganske enkelt legens jobb å hjelpe deg med å finne ut om problemet ditt er såpass alvorlig at du bør gå videre til en spesialist – eller kanskje noe ganske ufarlig som kommer til å gå over helt av seg selv.