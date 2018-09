Hvorfor blir man bilsyk?

Æsj, oppkast i bilen er skikkelig ekkelt. Når du kjører bil, registrerer balansesenteret i øret at du sitter bom stille, noe som slett ikke harmonerer med at øynene samtidig ser kuer og trær som flimrer forbi. Det er denne ubalansen som gjør at en del av oss starter ferier og helgeturer kvalme og grå i fjeset. Det er også det som gjør at det kan føles som om du fremdeles sitter i bilen etter at du for lengst er ute av den. Kvalmen kan dempes ved å se ut av vinduet. Det hjelper også å lufte godt, ta hyppige pauser og spise et lett – og tørt – måltid før det bærer av gårde, for eksempel et par knekkebrød.

Men det er faktisk mulig å bli helt kvitt bilsyken. Det kan du klare ved å trene likevekt-apparatet i ørene med øvelsene nedenfor, som helst bør gjøres flere ganger daglig.

Hvordan forebygger man bilsyken?

3 enkle øvelser mot bilsyken: