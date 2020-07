Føler du at løpeturen blir kjedelig og ensformig etter noen uker, så er det gode råd å hente her. Her får du en rekke tips til hvordan du opprettholder løpegnisten:

1. Løp med andre

Det er lettere å droppe løpeture når du skal ut alene - særlig på en kald og vindfull kveld når kjæresten lokker med film og varm popcorn. Men har du en avtale med en venninne, så forplikter det. En treningsmakker er nemlig det nærmeste du kommer en garanti for at du kommer deg ut av døra. Det er vanskeligere å bli hjemme når det ikke bare er deg selv du skal overbevise om at det passer dårlig å løpe akkurat i dag. Samtidig blir turen morsommere når dere kan snakke sammen underveis. Det er dessuten motiverende å sammenlikne framskritt med en annen.

2. Variér ruta

En av de største feilene mange løpere gjør, er at de alltid løper den samme rut. Resultatet er at de kjeder seg og mister lysten til å løpe etter en stund. Hvis du vil vekke hjernen og holde gnisten oppe, bør du regelmessig prøve å løpe nye veier eller i ulikt tempo. Bruk terrenget som en naturlig partner som fører deg opp og ned og rundt til steder der du ikke har vært før.

3. Løp i parker og skog

Kroppen belastes unødvendig hardt når du løper på asfalt og hardt underlag, selv om du har gode løpesko. Så ofte som mulig, bør du derfor legge noen av løpeturene på grusstier og gress.

4. Unngå hold

Hold kan ødelegge enhver løpetur. Når du merker den stikkende smerten i siden, kan det blant annet skyldes at du har gått ut for hardt eller at du har spist for mye tett på treningen. Sørg derfor for å vente to-tre timer fra du har spist et hovedmåltid til du begir deg ut på løperuta. Varm også godt opp og øk intensiteten underveis, så du reduserer risikoen for hold.