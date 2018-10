Når du driver med kondiskrevende trening i raskt tempo, for eksempel løping, sykling og aerobic, er det viktig at du puster regelmessig og helt ned i mellomgulvet hver gang. Det gir nemlig mest luft ned i lungene, og du kan trene lenger uten å bli sliten.

Du skal ta noe rolige, dype innpust som går helt ned i magen, og husk å puste lufta helt ut igjen. Hvis du ikke gjør nok ut av utåndingen får ikke lungene kvittet seg med karbondioksiden. Det betyr at karbondioksiden overstiger det normale trykket på 40 mmHg og du begynner å puste raskere for å bli kvitt overskytende karbondioksid. Men da blir gjerne pustingen overfladisk, og du får ikke nok oksygen og blir raskere sliten.

Hjernen trenger oksygen

Det er ikke bare musklene som skriker etter oksygen når pustingen blir overfladisk. Hjernen kan også få for lite oksygen og du kan bli svimmel. Prøv å finne en rytme der du kobler pustingen sammen med bevegelsene. Da tvinger du den til å være både dyp, rolig og regelmessig. Hvis du løper kan du for eksempel ta en dyp innpust for annenhvert skritt, det vil si:

Pust inn: Skritt med høyre bein, skritt med venstre bein. På samme måte puster du ut for annenhvert bein. Når du sykler kan du bruke den samme rytmen for pustingen:



Pust inn: Tråkk ned høyre, tråkk ned venstre osv.

Pust ut: Tråkk ned høyre, tråkk ned venstre osv.