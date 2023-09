Slik gjør du

Ligg på magen med armene ned langs siden. Slapp av i skuldrene og vri hodet til den ene siden.

På en utånding ser du ned i matta med rett nakke, løfter opp beina og brystet, og strekker armene ned mot føttene.

Hold stillingen, mens du fokuserer på å samle skulderbladene og åpne brystet. Nakken skal være avslappet.

På en innånding senker du beina og overkroppen, og går tilbake til utgangsstillingen – nå med hodet vendt mot den andre siden.

Fokus: Du skal kjenne et strekk over hofta, og at det ikke er korsryggen, men baken du løfter med.