Sterk kjerne med denne superøvelsen

De øverste rette magemusklene kan bare begynne å glede seg. Med superøvelsen " Swiss ball crunch" får de nemlig en effektiv treningsøkt, som til og med er enkel å gjøre.





Du kan lett utføre øvelsen hjemme på stuegulvet. Det krever bare at du har en treningsball - og den kan du med fordel skaffe deg. Det er nemlig et superbra treningsredskap, særlig hvis du savner inspirasjon eller utfordring til magetreningen.

Fordelen ved å utføre øvelsen på treningsballen, er at du kan lene deg langt tilbake og få en stor svai i ryggen. Det gir langt større bevegelsesutslag enn om du gjør mageøvelsene på et rett gulv. Samtidig krever ballen at du bruker ekstra muskelkraft på å holde balansen. De to tingene til sammen gjør øvelsen herlig effektiv - akkurat slik vi liker det.

Det finnes imidlertid mange effektive øvelser, og det som er kult med denne, er at den er enkel å utføre. Teknikken er enkel, og treningsballen er behagelig, så kanskje du har funnet deg en ny favoritt?

Nedenfor ser du hvordan du utfører mageøvelsen.