Skaff deg bedre teknikk

Dobbelttak





Dobbelttak er vanskeligere for nybegynnere enn diagonalteknikken. Det kan skyldes at det krever mer styrke og skifølelse å skifte til denne teknikken. Dobbelttak brukes på flatt og svakt nedoverskrånende terreng. Det er mer kraft i dobbelttak med fraspark, som derfor brukes for å bevare farta i et litt mer krevende terreng.

Utgangsposisjonen er høy, med vekta å begge beina, og med en følelse av å falle framover. Prøv å strekke begge armene langt fra. Stavene settes i snøen pekende litt bakover og nærm kroppen. Bøy overkroppen aktivt og legg vekta på armene. Armene svinger så bakover. Hendene passerer i knehøyde, og så fullfører du bevegelsen med armene bak kroppen. Rett opp kroppen mellom hvert tak med stavene.

De fleste trenger å tenke og jobbe bevisst med tyngdeoverføring og framdrift. Tyngdeoverføring betyr at hele kroppsvekta føres over å det bærende beina, som man så glir med. Det krever at du kommer godt framover og at hofta strekkes fram og opp.