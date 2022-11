3 grunner til at EYDA kommer til å bli det neste store sportsmerket i Norge

Vi mener at det må bli en slutt på å dra hjem fra trening med en dårlig følelse i kroppen. Tightsen som rullet, eller sports-BH-en som ikke ga nok støtte. Å miste lysten til å gå på trening bare fordi du ikke føler deg komfortabel i treningsklærne er ikke akseptabelt. Vi skal stille krav til at klærne sitter og føles bra. Punktum.

Heldigvis skjer det ting. Konkret er det snakk om et dansk treningsklesmerke, som vi ser mer og mer av på norske treningssentre. På rekordtid har EYDA funnet formelen for å utvikle treningsklær på tvers av kvinnelige kroppsformer. De inngår aldri kompromiss med komfort og kvalitet når de designer og produserer.

Og så gjør det naturligvis ikke noe at klærne er preget av et skandinavisk og fargerikt look.

De har knekt koden til riktig passform EYDAs magiske formel ser ut til å ligge i å designe ut ifra prinsippet om at klærne skal passe kvinnekroppen. KvinnekroppeNE! På samme måte som kropper er forskjellige, er også deres tights det. EYDA designer tights med ulike passformer som passer ulike kroppstyper, noe som gjør at kvinner, uansett kroppstype, kan finne tights som passer akkurat dem. Materialene de bruker er alt du kan ønske deg Noe av det mest magiske er når man finner treningsklær man ikke får lyst til å ta av igjen. Vi er sikre på at EYDA vil vinne mange norske kvinners hjerter takket være det gjennomtenkte bruket av materialer. Materialene er så myke og komfortable, uten at det går på bekostning av funksjonaliteten sportsklær må ha. Vi vet ikke helt hvordan de gjør det, men de klarer altså å lage pustende og svettetransporterende singleter, superlette tights og sports-BH-er som er så faste i materialet, at vi føler at vi ikke har blitt kledd i noe annet enn myke skyer.