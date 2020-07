Snør deg fri for skader

Problem: Lissene presser på vristen





Bruk den: Hvis du har en høy vrist som gjør at lissene trykker på foten.

Slik gjør du: I stedet for at snøre lissene på tvers, skal du snøre dem parallelt. Da skaper du mer plass til foten. Start i hullet som er nærmest stortåa og før lissen direkte opp gjennom hullet ovenfor. Kryss direkte over foten og inn gjennom hullet, før lissene to hull opp og kryss, gå to hull opp og kryss, helt til du kommer til det nest øverste hullet. Før den motsatte enden av lissen opp gjennom hullene på samme måte. Når du kommer til det nest øverste hullet, knyter du en sløyfe.