Så kult har det vært på I FORMs tidligere Energy Camper

Du kan fint reise alene

Du kan helt klart få en fantastisk tur dersom du bestemmer deg for å melde deg på alene. På Energy Camp var det flere deltakere som reiste solo.

"Det er første gang jeg reiser alene, og jeg er veldig glad for at jeg ble med. Det har vært en stor utfordring for meg å komme meg av gårde, men jeg er så glad for at jeg gjorde det. Man kan velge å være sosial og man kan velge å være alene, og det passer meg veldig godt," sier Anne Kathrine, som deltok på Energy Camp på Kreta.



Her kan du høre Anne Kathrine fortelle hvorfor hun er glad for at hun ble med på turen: