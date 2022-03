Derfor er naturen så genial for din moderne hjerne

Stengte butikker og restauranter, avlyste konserter, selvisolasjon og hjemsendte skolebarn: Samfunnet har aldri vært så stengt ned som siden pandemien skjøt fart. Alle har vært gjennom mye, men én ting har hele tiden vært et lyspunkt i en ellers trist tid. Naturen, som aldri stenger.

Heldigvis, for siden pandemien tok fart, har en rekke undersøkelser vist at vi i langt større grad kommer oss ut i det fri. Og det er ikke bare behovet for bevegelse som får oss ut til skog og strand. Det er like mye det mentale fristedet som lokker. Å slappe av og få ro i hodet.

Og det virker! Til og med temmelig effektivt, for mange års forskning tyder på at naturen er ren medisin for våre pressede hjerner. Selv ganske kort tid i naturlige omgivelser er nok til å fylle hodet med nytt drivstoff. Du oppnår altså en umiddelbar avstressende effekt som løfter humøret, gir ny energi og gjør gjør at du takler hverdagspress bedre.

Vær innstilt på naturen

De positive effektene avhenger imidlertid i høy grad av om du evner å være til stede i naturen, Slik lyder det fra hjerne- forsker Kjeld Fredens, som holder foredrag om naturen og effekten den har på vår psykiske helse. Et av hans viktigste budskap er nettopp at vi ikke bare kan gå ut i det grønne og straks forvente en rekke gevinster.For virkelig å få noe ut av naturen, må du være innstilt på den og være lydhør overfor den.

– Den største gevinsten ligger på det følelsesmessige planet – nemlig følelsen av ærefrykt. Det opplever du for eksempel når du står høyt oppe og ser utover landskapet, og plutselig får en følelse av at det er noe som er større enn oss selv. Den følelsen skaper en selvforglemmelse, og det er nettopp det vi skal ha tak i ute i naturen: å glemme oss selv og være åpne for det som skjer rundt oss. Da ser vi at det påvirker kroppen, forklarer han.

Det kan likevel være en utfordring å koble ut hjernen og bare være i nået. Derfor får du her en rekke tips som hjelper deg på vei.