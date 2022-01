1. Hofteløft

Ligg på ryggen med bøyde bein og armene ned langs siden med håndflatene ned. Stram baken og løft hoftene opp mot taket – så høyt du kan uten å svaie i ryggen. Senk kontrollert igjen.

2. Sideliggende kneløft

Ligg på siden med hodet hvilende på den ene hånda. Trekk opp beina litt, slik at du bøyer knær og hofter. Sørg for at overkroppen vender bitte litt ned mot gulvet. Løft det øverste kneet rolig opp og ned, mens du hele tiden holder føttene samlet.